Официальный курс доллара снизился до 82,15 рубля 16 ноября 2026

Доллар подешевел на 83 копейки, евро — на 1,3 рубля, юань — на 9 копеек. Курс евро составил 91,03 рубля, юаня — 12,31 рубля.

16 ноября 2026 года официальный курс доллара снизился до 82,15 рубля, следует из данных ЦБ. Курс евро опустился до 91,03 рубля, а юаня — до 12,31 рубля.

На рынке Forex внебиржевой курс доллара составил 82,08 рубля. Евро торговался по 90,916 рубля, юань — по 12,3 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 16 ноября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 82,1516рубля Евро 92,0322 рубля Юань 12,3149 рубля

Для расчета официальных курсов доллара и евро Банк России использует сведения о фактических сделках между банками на внебиржевом рынке. Если таких сделок нет, регулятор определяет курс через другие валюты, например через юань.

Официальные курсы применяются при расчетах по контрактам на срочном рынке Московской биржи.