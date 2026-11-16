Минфин отказался расширять налог на сверхдоходы на банки, МФО и букмекеров
Ведомство также не поддержало распространение налога на организаторов азартных игр. Поправки не соответствуют предмету законопроекта.
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Налог на сверхдоходы не планируют распространять на банки, микрофинансовые организации и организаторов азартных игр, сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин не поддерживает такие поправки.
«Здесь мы говорим все-таки о конъюнктурных доходах, связанных с изменением цен на мировых рынках на добытые полезные ископаемые, полезные компоненты. Те виды деятельности, которые сейчас перечисляются, соответственно, не занимаются добычей полезных ископаемых», — пояснил Сазанов.
Налогообложение организаторов азартных игр уже скорректировали. С 1 января 2026 года для букмекеров установлен налог в размере 7% с разницы между ставками и выигрышами, а также налог на прибыль организаций по ставке 25%.