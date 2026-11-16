Как бухгалтеру разгрузить себя с помощью ИИ и не рисковать деньгами компании

Нейросети можно поручить поиск расхождений в актах сверки и подготовку черновика ответа контрагенту. Перед отправкой бухгалтеру нужно проверить результат по исходным документам.

Чтобы быстрее сверить расчеты с контрагентом, можно передать нейросети данные из двух актов сверки без персональных и платежных данных. Попросите ее сопоставить операции по датам, номерам документов и суммам и вывести отдельным списком позиции, которые не совпали.

Например, если в акте контрагента указана оплата, которой нет в вашем учете, нейросеть отметит эту строку. Бухгалтер проверит, прошел ли платеж и попал ли он в нужный период. Если расхождение подтвердится, ИИ поможет составить черновик письма контрагенту.

По такому же принципу нейросеть может выделить сроки и условия оплаты в договоре, разобрать данные по проводкам или подготовить черновик ответа на требование. Платежи, переводы и работу с зарплатными ведомостями оставьте за бухгалтером. Пароли и токены от клиент-банка передавать нейросети нельзя, а решения по налогам и оценку рисков должен принимать специалист.

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