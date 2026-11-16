ФНС: вычет за квартиру можно заявить без срока давности

В 2026 году вернуть НДФЛ можно за 2023–2025 годы. Для пенсионеров период возврата увеличен до четырех лет.

Имущественный вычет при покупке квартиры можно заявить в любое время после возникновения права на него. Однако вернуть налог разрешается только за три последних года, если вычет ранее не использовался, напомнила ФНС.

В 2026 году налогоплательщик вправе подать декларации 3-НДФЛ за 2023, 2024 и 2025 годы независимо от даты покупки квартиры. К декларациям нужно приложить договор купли-продажи и документы, подтверждающие оплату.

Срок до 30 апреля применяется к обязательному декларированию доходов за предыдущий год. Если 3-НДФЛ подают только для получения вычета и возврата налога, направить ее можно в любое время в течение трех лет после окончания соответствующего года.