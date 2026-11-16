Эксперт объяснила, за какие операции введут лимит 30 тыс. рублей

Ограничение введут не за каждый перевод от друга, а за модель поведения.

Пополнение счетов физлиц, заподозренных в сомнительных операциях, предложили ограничить 30 тыс. рублей в месяц.

Как банки определяют «сомнительность» операций, рассказала «Клерку» профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Надежда Капустина.

Лимит задуман не как наказание за отдельный перевод, а как реакция на устойчивую модель поведения счета. Признаки сомнительных операций определит Банк России по согласованию с Росфинмониторингом, а оценивать будут совокупность признаков.

«К таковым относятся множество поступлений от разных людей за короткий срок, быстрый вывод средств, транзитный характер операций и отсутствие понятных источников дохода. Именно связка “много входящих от незнакомцев и моментальное снятие или перевод дальше” с наибольшей вероятностью привлечет внимание антифрод-систем», — пояснила эксперт.

Обычный перевод от родственника или разовая продажа вещи, как подчеркивают авторы инициативы, сами по себе не должны становиться основанием для санкций.

Принципиально новым становится масштаб действия ограничений. В пояснительной записке прямо сказано, что лимиты должны предотвратить дробление транзакций и не дать дропперам переходить из одного банка в другой, уточнила Капустина.

Предусмотрено, что ЦБ передает сведения о клиенте в банки и Росфинмониторинг, а банк, если сигнал регулятора совпал с его собственными наблюдениями, в течение одного рабочего дня вводит ограничения в 30 тысяч рублей на внесение наличных и столько же на зачисления через СБП. Оба лимита считаются раздельно, а закрытие счета или отказ от карты от ограничений не спасу.

Иными словами, речь идет о сигнале на уровне всей банковской системы, хотя решение каждый банк принимает самостоятельно, после собственной проверки. Ограничения могут действовать до года, а при повторном нарушении до двух лет. При этом тратить деньги и снимать наличные можно свободно, а зарплата и пособия от организаций и ИП поступают без ограничений.