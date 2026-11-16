Оплата на личную карту станет опасной: как предпринимателям избежать лимита в 30 тыс.

Эксперт рассказала, как бизнесу защититься от новых ограничений на переводы.

Кто из предпринимателей находится в главной зоне риска в связи с предложенными ограничениями на переводы, рассказала «Клерку» профессор Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Надежда Капустина.

В зоне риска оказываются репетиторы, мастера маникюра, частные перевозчики, продавцы хендмейда и все, кто годами принимал оплату переводами на личную карту без оформления статуса.

«Регистрация в качестве самозанятого, по моему убеждению, не дает абсолютной гарантии, но кардинально меняет картину для алгоритма.



Ведь чеки в приложении “Мой налог” создают понятный источник дохода. Всем фрилансерам рекомендуется оформить самозанятость или ИП, указывать назначение платежа и хранить договоры, счета и переписку с заказчиком», — отметила эксперт.

Она рекомендует выделить под бизнес отдельный счет, принимать оплату через сервисы для самозанятых или QR-коды СБП для бизнеса вместо переводов по номеру телефона и сразу формировать чек на каждое поступление.

Для нового механизма предусмотрена реабилитация: клиент приносит в банк документы, подтверждающие законность операций, и банк обязан за 7 рабочих дней решить, снять ли ограничение. На время разбирательства деньги остаются доступными для трат и снятия.

Но четкого алгоритма для случаев ошибочного введения лимита пока нет, и именно эту часть законопроекта стоит детально проработать ко второму чтению, добавила Капустина.