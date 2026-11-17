Под подозрение попадут даже сборы на общую поездку.

Порог 30 тыс. рублей — пока предложение законопроекта № 32298-9. Его нельзя путать с действующими антифрод-мерами по Закону № 161-ФЗ, пояснил руководитель практики сопровождения финтех Исследовательского центра «АБП», эксперт в области правового регулирования финтех-проектов и деятельности финансовых организаций Андрей Завертяев.

В проекте речь идет о двух отдельных пределах в календарный месяц: на внесение наличных и на входящие переводы от других физлиц.

«Применить ограничение должен банк, который получил сигнал Банка России и сам выявил соответствующие операции. Поэтому общий сигнал может быть доступен нескольким банкам, но из этого не следует ни автоматическое ограничение во всех банках, ни единый общероссийский счетчик на 30 тысяч. При проверке важен контекст, а не один перевод», — пояснил эксперт.

Банк может обратить внимание на поток денег от несвязанных отправителей, транзитный характер движения средств или несоответствие оборота заявленной деятельности. Сходная картина бывает у фрилансера, организатора совместной покупки или человека, собирающего деньги на общую поездку. По отдельному признаку нельзя установить ни дропперство, ни незаконность денег.

Оценивать масштаб ошибочных срабатываний до внедрения механизма преждевременно, считает Завертяев.