Электронными трудовыми книжками пользуются почти 28 млн работников — СФР
Переход на цифровой формат остается добровольным. Для впервые трудоустроившихся с 2021 года сведения ведут только в электронном виде.
Почти 28 млн работников в России перешли на электронные трудовые книжки, сообщил Социальный фонд. Работники могут самостоятельно получать сведения о трудовой деятельности без обращения к работодателю.
Электронный формат позволяет оперативно отслеживать кадровые изменения. Полученные сведения можно представлять в различные организации, в том числе для оформления государственных услуг.
Выписку из электронной трудовой книжки заверяют цифровой подписью. Она имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.
а так же позволяет потерять всё нафиг, если в дата-центр прилетит.