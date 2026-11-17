Переход на цифровой формат остается добровольным. Для впервые трудоустроившихся с 2021 года сведения ведут только в электронном виде.

Почти 28 млн работников в России перешли на электронные трудовые книжки, сообщил Социальный фонд. Работники могут самостоятельно получать сведения о трудовой деятельности без обращения к работодателю.

Электронный формат позволяет оперативно отслеживать кадровые изменения. Полученные сведения можно представлять в различные организации, в том числе для оформления государственных услуг.

Выписку из электронной трудовой книжки заверяют цифровой подписью. Она имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ.