Зачем российский бизнес отправляет сотрудников в командировки

Продажи и заключение сделок назвали причиной командировок от 25 до 39% опрошенных компаний в зависимости от числа поездок. Организации с 11–20 командировками в месяц чаще ездят на объекты, а компании с 201–300 поездками чаще отправляют сотрудников на внутренние встречи и обучение.

От 25 до 39% компаний отправляют сотрудников в командировки для развития продаж и заключения сделок. Самая высокая доля таких ответов — 39% — среди организаций, которые совершают свыше 301 поездки в месяц. В группах с 11–20 и 51–100 командировками эту цель назвали по 38% опрошенных. Такие данные приводит сервис организации командировок Smartway.

Цели поездок различаются в зависимости от того, как часто компания отправляет сотрудников в командировки.

Выезды на объекты, производства и в филиалы. Эту причину назвали 43% компаний с 11–20 поездками в месяц и 14% организаций со свыше 301 поездкой.

Внутренние встречи, обучение и стратегические сессии. Ради них ездят 23% компаний с 11–20 командировками и 41% организаций с 201–300 поездками в месяц.

Техобслуживание, внедрение и поддержка. Эти задачи отметили 12% компаний с 11–20 командировками и 33% организаций со 101–200 поездками в месяц.

«По мере роста командировочной активности поездки становятся частью корпоративных процессов: компании используют их не только для решения конкретных бизнес-задач, но и для поддержания взаимодействия между подразделениями, обучения сотрудников и стратегического планирования», — пояснила главный бухгалтер Smartway Ирина Титова.

По данным Smartway, в 2026 году число командировок выросло на 4% в крупнейших компаниях, на 3% — в крупных и на 1% — в среднем бизнесе. При этом примерно у половины опрошенных в каждой категории частота поездок существенно не изменилась.