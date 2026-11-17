Разработчики ПО смогут бесплатно проверять знания и навыки на специальной платформе. При успешной оценке они получат сертификат ИТ-компетенций.

Эксперимент по подтверждению ИТ-компетенций продлили до 31 декабря 2028 года. Изменения внесены постановлением Правительства РФ от 09.11.2026 № 1476.

Работодатели могут уведомить Минцифры о желании участвовать в эксперименте бумажным или электронным письмом на фирменном бланке организации. Руководитель должен подписать уведомление собственноручно либо усиленной квалифицированной электронной подписью.

Изначально эксперимент планировали завершить 31 декабря 2026 года. Новый срок увеличивает период его проведения на два года.