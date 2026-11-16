Россиянам рассказали, кого могут сократить в 2027 году

В 2027 году работодатели могут перераспределить часть задач в бухгалтерии, HR, ИТ и административных службах. В первую очередь изменения могут затронуть сотрудников на начальных позициях.

Административные функции и отдельные задачи бухгалтерии, HR и ИТ могут попасть под пересмотр в 2027 году. Речь прежде всего о начальных должностях, обязанности по которым можно объединить или передать другим сотрудникам. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков сервиса GdeRabota.ru.

В Москве за неполный 2026 год работодатели опубликовали 105,9 тыс. вакансий администраторов. За аналогичный период 2023 года таких предложений было 151,2 тыс. — примерно на треть больше относительно уровня 2023 года вакансий стало меньше, на 30%.

«Однако риск зависит от состояния работодателя и спроса на его продукцию, а не только от названия профессии», — отметили аналитики GdeRabota.ru.

Среди причин пересмотра штата аналитики назвали замедление спроса, дорогие кредиты, рост текущих расходов и автоматизацию. Крупные компании могут объединять подразделения и филиалы, а решения малого бизнеса сильнее зависят от текущих заказов и запаса денег.