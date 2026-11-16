WB Банк и ВТБ запустили мультибанкинг для счетов и вкладов

Клиенты смогут просматривать продукты двух банков в одном приложении. Пока сервис работает в пилотном режиме для части пользователей.

Счета ВТБ теперь можно добавить в личный кабинет WB Банка на Wildberries. На первом этапе пользователям доступны текущие счета и привязанные карты, накопительные счета и вклады. В приложении ВТБ, в свою очередь, появится информация о WB Кошельке.

«Наш проект с WB выходит далеко за пределы классического открытого банкинга, ведь он позволяет клиентам видеть не только банковские счета, но баланс на маркетплейсе», — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков. Потенциальную аудиторию сервиса он оценил в десятки миллионов человек.

Мультибанкинг подключается добровольно: пользователь сам выбирает счета, к которым предоставит доступ. Информация передается между банками по зашифрованным каналам в соответствии со стандартами Банка России.

В ближайшее время сервис станет доступен всем клиентам с верифицированным банковским счетом.