Изношенное или поврежденное водительское удостоверение аннулируют, если содержащиеся в нем сведения невозможно определить визуально, сообщили в пресс-службе МВД. Это правило действует и при других причинах, из-за которых документ стал непригоден для использования.

«Водительское удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию в случаях, если истек срок действия, если изменились содержащиеся в ВУ персональные данные его владельца, если удостоверение пришло в негодность для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин», — пояснили в МВД.

Права также могут аннулировать, если их выдали на основании поддельных документов или с нарушением установленного порядка. Другие основания — утрата удостоверения, подтверждение медицинских противопоказаний или ранее не выявленных ограничений к управлению транспортом, получение новых прав либо смерть владельца.