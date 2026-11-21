Перечень невозвратных товаров для обычных магазинов не распространяется на дистанционную торговлю. От покупки можно отказаться до получения или в течение семи дней после доставки.

Белье и косметику надлежащего качества, заказанные на маркетплейсе, можно вернуть при соблюдении условий возврата, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. Исключение составляют товары с индивидуальными свойствами, которыми может пользоваться только конкретный покупатель.

«Перечень товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену при покупке в обычном магазине, на дистанционную торговлю не распространяется», — пояснил депутат.

Для обмена сложной бытовой техники, приобретенной онлайн, действуют дополнительные требования к упаковке, комплектности и документам.

Если при доставке покупателю не предоставили письменную информацию о порядке и сроках возврата, отказаться от товара можно в течение трех месяцев. Продавец обязан вернуть деньги за 10 дней, но вправе удержать расходы на обратную доставку. Покупка товара со скидкой права на возврат не отменяет.