Участники перевозок оформили 109 млн электронных документов

С начала года к электронному документообороту подключились 700 тыс. участников транспортного рынка. Цифровизация логистики идет по плану.

С начала года участники транспортного рынка оформили 109 млн электронных перевозочных документов, сообщил глава Минтранса Дмитрий Ядров на встрече с президентом Владимиром Путиным. Электронные документы применялись при перевозках по России.

Минтранс получил массив данных о грузах, маршрутах, перевозчиках и видах транспорта. Эти сведения планируют использовать при создании национальной транспортной логистической платформы.

«Мы не будем заниматься бизнесом, но мы будем помогать бизнесу осуществлять эту работу более эффективно», — сказал Дмитрий Ядров.

После завершения цифровизации документооборота ведомство намерено сформировать транспортный экономический баланс. Он должен показать узкие места при перевозке грузов и определить, где необходимо модернизировать, наращивать и расширять инфраструктуру.

Минтранс также контролирует подготовку двух законопроектов. Один определит транспортную систему страны во взаимодействии федерального центра и регионов, второй урегулирует эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств и страхование ответственности для беспилотного автомобильного и рельсового транспорта.