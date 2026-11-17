Банк России установил официальные курсы валют на 17 ноября 2026 года. Рубль снизился к доллару, евро и китайскому юаню.

Официальный курс доллара вырос на 0,3627 рубля и составил 82,5143 рубля, следует из данных ЦБ, которые приводит Банки.ру. На 16 ноября курс составлял 82,1516 рубля.

Евро подорожал на 0,1626 рубля — с 91,0322 до 91,1948 рубля. Курс китайского юаня увеличился на 0,0323 рубля, с 12,3149 до 12,3472 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 17 ноября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 82,5143 рубля Евро 91,1948 рубля Юань 12,3472 рубля

Для расчета официальных курсов доллара и евро Банк России использует данные о реальных межбанковских сделках на внебиржевом рынке. Регулятор учитывает операции с участием как минимум трех разных банков. Если сделки с долларом или евро отсутствуют, курс рассчитывают через другие валюты, например через юань.