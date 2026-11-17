Петербургский малый бизнес предложил поэтапно повысить ставку УСН «доходы минус расходы» и провести независимую экономическую экспертизу законопроекта.
Инициативу обсудили на конференции «Держаться нельзя закрыться». Сейчас льготная ставка составляет 7%, но с Нового года ее планируют увеличить до 15%. Для обрабатывающих производств и научных разработок ставку 7% сохранят.
В опросе бухгалтерского агентства девять из 30 предпринимателей заявили, что после отмены льготы перейдут на АУСН или НПД. Семь респондентов готовы перенести бизнес в другой регион, четверо планируют разделить компании, двое — закрыться. Власти Петербурга рассчитывают за счет повышения ставки дополнительно получать 20 млрд рублей в год.
Бизнес также просит отсрочить запрет на работу иностранцев по патентам как минимум на год или заменить его лимитом в 10–20% от штата. Ограничения затронули медицину, парикмахерские услуги, косметологию, розничную торговлю, физкультуру и оздоровление.
«Обучение парикмахера — это навык, которому нужно учиться хотя бы год», — заявил основатель сети парикмахерских Mitch Дмитрий Лавров.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Калугин пообещал добиваться смягчения или отсрочки налоговых и миграционных ограничений. Депутат Заксобрания Наталия Астахова также предложила рассмотреть поэтапное повышение ставки УСН.
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Я не понимаю, как в одной стране могут быть разные ставки. У нас 15%, а в Питере 7%. Питер - самый бедный город? Или Самара такой богатый?! Почему же у нас нет никаких льгот? И не было никогда, кстати.
А в некоторых регионах уже мусорные коллапсы из-за того, что не платят работникам.