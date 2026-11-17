Предприниматели намерены обратиться к губернатору Александру Беглову и депутатам Заксобрания. Они также просят смягчить запрет на работу мигрантов по патентам в отдельных отраслях.

Петербургский малый бизнес предложил поэтапно повысить ставку УСН «доходы минус расходы» и провести независимую экономическую экспертизу законопроекта.

Инициативу обсудили на конференции «Держаться нельзя закрыться». Сейчас льготная ставка составляет 7%, но с Нового года ее планируют увеличить до 15%. Для обрабатывающих производств и научных разработок ставку 7% сохранят.

В опросе бухгалтерского агентства девять из 30 предпринимателей заявили, что после отмены льготы перейдут на АУСН или НПД. Семь респондентов готовы перенести бизнес в другой регион, четверо планируют разделить компании, двое — закрыться. Власти Петербурга рассчитывают за счет повышения ставки дополнительно получать 20 млрд рублей в год.

Бизнес также просит отсрочить запрет на работу иностранцев по патентам как минимум на год или заменить его лимитом в 10–20% от штата. Ограничения затронули медицину, парикмахерские услуги, косметологию, розничную торговлю, физкультуру и оздоровление.

«Обучение парикмахера — это навык, которому нужно учиться хотя бы год», — заявил основатель сети парикмахерских Mitch Дмитрий Лавров.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Калугин пообещал добиваться смягчения или отсрочки налоговых и миграционных ограничений. Депутат Заксобрания Наталия Астахова также предложила рассмотреть поэтапное повышение ставки УСН.