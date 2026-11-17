Компаний с учредителями из Белоруссии стало больше почти в 3,7 раза, из Казахстана — в 3,5 раза. Одновременно число IT-компаний с участием собственников из западных стран сокращается.

Число российских IT-компаний с учредителями из дружественных стран значительно выросло с 2021 года, следует из расчетов Rusprofile. Лидерами по темпам роста стали Китай, Белоруссия и Казахстан.

Количество компаний с учредителями из Кипра при этом сократилось на 85,7%, до 74, из США — на 74,8%, до 62, из Германии — на 59,1%, до 47. В первую десятку стран также вошли Киргизия с 87 компаниями, Узбекистан с 47 и Армения с 43.

«Белоруссия и Казахстан тесно связаны с российским рынком экономически. Между странами сложились общие деловые связи, есть русскоязычные команды, опыт совместной разработки и интеграции технологических решений», — отметил заместитель директора компании стратегического консалтинга «АРБ Про» Роман Копосов.

Китайские компании чаще работают с технологическим оборудованием, электронными компонентами, инфраструктурными решениями и сопутствующим ПО.

Общее число IT-компаний с иностранными учредителями за пять лет снизилось на 9,6% — с 2 131 до 1 926 к ноябрю 2026 года. Число иностранных ИП в отрасли выросло на 35,8%, с 988 до 1 342. В совокупности количество компаний и ИП с иностранным участием увеличилось на 4,8%, до 3 268.