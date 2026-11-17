Объекты для борьбы с беспилотниками разрешат размещать без сервитутов

С 22 ноября 2026 года такие объекты можно будет устанавливать на государственных и муниципальных землях без предоставления участков. Правило также затронет сборно-разборные посадочные площадки для беспилотников.