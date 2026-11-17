Спор тянется пятый год: как срок разбирательства влияет на гонорар адвоката
Адвокат Михаил Остапченко взялся за спор, который считал простым, но он тянется уже пять лет. Теперь, если сроки разбирательства трудно предсказать, адвокат старается договариваться с клиентом о ежемесячном гонораре.
Одно из дел Михаила Остапченко, за которое он взялся по просьбе знакомого, продолжается уже пять лет. На старте адвокат считал спор простым и такой длительности не ожидал. Об этом он рассказал в подкасте «Клерка» «Тот еще разговор».
«Если дело может затянуться на годы, я это учитываю и сейчас стараюсь говорить о ежемесячном гонораре», — рассказал Михаил Остапченко.
Для сложных споров Остапченко рассматривает и другую схему. Например, в деле торгового центра, который понес убытки после ухода иностранных арендаторов, он предложил стартовую оплату и дополнительный гонорар за успех в сложной части спора. Торговый центр в итоге выбрал другую фирму.
В полном выпуске «Тот еще разговор» Остапченко рассказал, как оценивает стоимость работы и почему не называет гонорар как фиксированный процент от суммы спора.