Адвокат Михаил Остапченко взялся за спор, который считал простым, но он тянется уже пять лет. Теперь, если сроки разбирательства трудно предсказать, адвокат старается договариваться с клиентом о ежемесячном гонораре.

Одно из дел Михаила Остапченко, за которое он взялся по просьбе знакомого, продолжается уже пять лет. На старте адвокат считал спор простым и такой длительности не ожидал. Об этом он рассказал в подкасте «Клерка» «Тот еще разговор».

«Если дело может затянуться на годы, я это учитываю и сейчас стараюсь говорить о ежемесячном гонораре», — рассказал Михаил Остапченко.

Для сложных споров Остапченко рассматривает и другую схему. Например, в деле торгового центра, который понес убытки после ухода иностранных арендаторов, он предложил стартовую оплату и дополнительный гонорар за успех в сложной части спора. Торговый центр в итоге выбрал другую фирму.

В полном выпуске «Тот еще разговор» Остапченко рассказал, как оценивает стоимость работы и почему не называет гонорар как фиксированный процент от суммы спора.