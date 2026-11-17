Таможня усомнилась в достоверности документов компании, которая ввозила медицинские товары из Европы. По оценке адвоката Михаила Остапченко, сумма претензий составляла около 50 млн рублей. Компании удалось оспорить решения таможни.

Компания «Сервис-инструмент» ввозила в Россию медицинские товары из Европы и подавала иностранные документы для таможенного оформления. Таможня запросила бумаги за рубежом и после машинного перевода сочла документы недостоверными. Сумма претензий, по воспоминаниям адвоката, составляла около 50 млн рублей. Об этом Михаил Остапченко рассказал в подкасте «Клерка» «Тот еще разговор».

«Таможенный орган направил запрос за границу, получил бумаги, перевел через Google‑переводчик и заявил, что это липа», — рассказал адвокат.

Чтобы оспорить выводы таможни, Остапченко запросил документы с сайта Еврокомиссии, которые регулируют перемещение товаров в Европе. Документы апостилировали и представили в суде. По словам адвоката, компании удалось оспорить все решения таможни по этому делу.