Максимальная выплата по больничному в 2026 году составит 6 827,4 рубля в день. Для ее получения учитывается официальный доход за 2024 и 2025 годы.

Официальный доход для максимального больничного должен составлять не менее 2 225 000 рублей за 2024 год и 2 759 000 рублей за 2025 год, сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Это около 185 400 и 230 000 рублей в месяц соответственно.

«При расчете размера больничного оценивается доход сотрудника не в текущем моменте, а за два предыдущих календарных года», — пояснил Александр Сафонов. Для больничных, открытых в 2026 году, расчетными периодами будут 2024 и 2025 годы.

Чтобы получить 100% среднего заработка, трудовой стаж должен составлять не менее восьми лет. При стаже от пяти до восьми лет выплатят 80%, а при стаже менее пяти лет — 60%.

При выполнении требований к доходу и стажу максимальный размер больничного в 2026 году составит 6 827,4 рубля за день.