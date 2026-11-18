Предприниматель купил сельхозтехнику у европейского производителя, но она сгорела, так и не выйдя в поле. Причину пожара помогла установить экспертиза, хотя перед осмотром пропал ключевой блок.

Предприниматель взыскал 20 млн рублей после того, как купленная им сельхозтехника сгорела до первого выезда в поле. Производитель уходил с российского рынка, и в ходе спора пришлось выяснять, кому предъявлять претензии. Об этом адвокат Михаил Остапченко рассказал в подкасте «Клерка» «Тот еще разговор».

«Выиграли дело со сложной пожаротехнической экспертизой, перед осмотром пропал ключевой блок, но эксперты нашли оплавленные детали и установили, что техника сгорела по вине производителя», — рассказал Остапченко.

По словам адвоката, в итоговую сумму вошли стоимость техники и разница в цене, которая выросла после покупки.