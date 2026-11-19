Перед началом работы адвокат Михаил Остапченко советует проверить статус специалиста по открытому реестру и выяснить, занимался ли он спорами, похожими на ваш.

Проверить статус адвоката можно по фамилии, имени и отчеству в публичном реестре. Кроме того, стоит узнать, ведет ли он дела нужной категории — например, таможенные споры или споры по строительным подрядам. Об этом Михаил Остапченко рассказал в подкасте «Клерка» «Тот еще разговор».

«Моя позиция, в перспективе у адвокатов должна быть специализация. Идея я специалист во всем — чепуха, так не бывает», — сказал Остапченко.

Сам Остапченко ведет экономические споры, в том числе по строительным подрядам, поставкам и таможенным претензиям. По его словам, прежде чем взяться за дело, он оценивает, подходит ли оно ему.