Адвокат Михаил Остапченко задал нейросети вопрос о суде присяжных и получил ответ с существенной ошибкой. Он считает, что ИИ может помочь с анализом, а результат должен проверять специалист.

Михаил Остапченко попробовал использовать ИИ для ответа на вопрос о суде присяжных. По словам адвоката, нейросеть допустила существенную ошибку. Об этом он рассказал в подкасте «Клерка» «Тот еще разговор».

«Человек ставит задачу ИИ, тот проводит анализ, человек обязательно проверяет результат. Согласен с этим подходом», — сказал Остапченко.

Еще один вопрос, который поднял адвокат, — конфиденциальность сведений о клиентах. При использовании ИИ он предлагает заранее продумать, как исключить из передаваемых материалов личные данные и сведения, составляющие адвокатскую тайну.