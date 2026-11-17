Правила субсидирования разработки проекта ликвидации закреплены в правительственном постановлении. Оно вступает в силу сегодня, 17 ноября 2026 года.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ предоставит Ярославской области субсидии из резервного фонда на разработку проекта ликвидации накопленного экологического вреда на территории бывшего сажевого завода ЯНПО «Техуглерод». Правила субсидирования зафиксированы в Постановлении Правительства РФ от 09.11.2026 № 1477, которое вступило в силу 17 ноября 2026 года.

Чтобы получить субсидию, регион должен подать заявку, заключить соглашение через «Электронный бюджет», запланировать средства на софинансирование и подтвердить, что участок и объекты находятся в региональной или муниципальной собственности, а хоздеятельность на загрязненной территории не ведется (пп. 2–5 Правил утв. Постановлением № 1477).

Получив субсидию, регион должен утвердить проект ликвидации загрязнения, получить положительное заключение государственной экологической экспертизы и подтвердить достоверность сметной стоимости работ (п. 4 Правил). Если условия предоставления субсидии нарушат, к региону применят меры принуждения по бюджетному законодательству (пп. 11–12 Правил).

«Зеленые масла» — нефтяные отходы бывшего сажевого завода «Техуглерод» в Ярославле. С 1933 года их складировали в земляных котлованах, загрязняя почву и грунтовые воды. Сегодня территории присвоен статус объекта накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС). В декабре 2025 года Научный совет РАН оценил его экологическую опасность как высокую: в 6,45 балла. Объем загрязненного грунта — 849 300 м³, в зоне риска — около 570 тыс. жителей.

Ликвидация этих отходов — часть федерального проекта «Генеральная уборка» и нацпроекта «Экологическое благополучие». Ее планируют начать в 2027 году и завершить к 2030 году.