39% опрошенных считают, что время в пути нужно компенсировать, а 36% предлагают включать его в рабочее время. Против инициативы выступили 11%.

Идею учитывать время на дорогу до работы и обратно поддержали трое из четырех россиян, следует из исследования SuperJob. Еще 14% респондентов не смогли определиться с отношением к инициативе.

Женщины чаще мужчин выступают за компенсацию времени в пути: такой вариант выбрали 43% женщин и 37% мужчин. Включение дороги в рабочее время поддержали 33% женщин и 37% мужчин.

Опрос проходил с 22 по 29 октября 2026 года. В нем приняли участие 1 600 респондентов.