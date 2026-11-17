Алименты можно установить в твердой сумме, если доля от сверхвысокого дохода создает уровень обеспечения, не оправданный потребностями ребенка. Выплаты от 300 тыс. рублей суды должны рассматривать как достаточные.

Размер долевых алиментов можно уменьшить при сверхдоходах плательщика, постановил Конституционный суд после рассмотрения жалобы вратаря «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова. Суд также вправе заменить долю от дохода твердой денежной суммой.

В Постановлении № 66-П КС указал, что автоматический расчет алиментов от сверхвысоких доходов может привести к изъятию имущества сверх целей алиментных обязательств. При этом выплаты не должны обеспечивать участие ребенка в роскоши родителей или обогащать второго родителя.

«Суды, рассматривая подобные споры, не вправе опираться на буквальное толкование оспариваемой нормы и не учитывать конституционное предназначение алиментных обязательств», — говорится в комментарии КС.

Никулинский суд Москвы ранее взыскал с Сафонова четверть дохода на содержание дочери с января 2022 года до ее совершеннолетия. Футболист получал около 8–12,5 млн рублей в месяц и просил установить выплаты в размере 300 тыс. рублей.

КС отметил, что алименты, существенно превышающие 200 тыс. рублей и во всяком случае составляющие 300 тыс. рублей, должны считаться достаточными для потребностей ребенка.