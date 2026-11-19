Пошаговая инструкция с заявлением, эквайрингом и чеком от эксперта.

Покупатель оплатил товар по статическому QR-коду, возник вопрос – можно ли вернуть ему сумму по реквизитам как физлицу по заявлению на возврат через интернет-банк.

Как правильно сделать возврат – ответила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Вернуть часть суммы можно. Покупатель может подать заявление с просьбой вернуть деньги по своим реквизитам как физлица.

Ирина Лапшина «Инициатором возврата выступает продавец. В приложении банка покупателя нет кнопки «вернуть платеж» — технически возврат инициирует получатель (продавец) через свой банк-эквайер. Банк покупателя просто исполняет перевод на тот же счет, с которого прошла оплата.»

Как оформить возврат:

1. Получить заявление покупателя. В нем стоит указать:

данные продавца (наименование, ИНН — из кассового чека);

данные покупателя (ФИО, телефон, привязанный к счету в СБП);

что и когда куплено (наименование, дата, сумма, номер чека);

способ оплаты (например, «безналичный расчет через СБП по QR-коду», название банка, идентификатор операции из чека);

причину возврата;

требование вернуть сумму тем же способом (на исходный счет);

дату, подпись. К заявлению полезно приложить скриншот или PDF-файл из истории операций в приложении банка — это подтвердит факт оплаты.

2. Инициировать возврат. В личном кабинете банка-эквайера найти операцию по оплате (по дате, сумме, номеру телефона покупателя или идентификатору из чека). Нажать кнопку «Возврат» или «Оформить возврат», указать сумму (частичную или полную) и подтвердить операцию (кодом из SMS, пушем или электронной подписью). Деньги вернутся покупателю почти мгновенно.

3. Пробить чек. Это обязательное требование 54-ФЗ. В момент возврата денег пробивают кассовый чек с признаком расчета «Возврат прихода». В чеке должны быть те же позиции, что и в исходном чеке, с теми же наименованиями, ценами, количеством и суммой. Передать чек покупателю (на бумаге или в электронном виде).

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Ирина Лапшина.