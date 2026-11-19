Как оформить возврат покупателю при оплате через СБП по QR-коду
Пошаговая инструкция с заявлением, эквайрингом и чеком от эксперта.
Покупатель оплатил товар по статическому QR-коду, возник вопрос – можно ли вернуть ему сумму по реквизитам как физлицу по заявлению на возврат через интернет-банк.
Как правильно сделать возврат – ответила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Вернуть часть суммы можно. Покупатель может подать заявление с просьбой вернуть деньги по своим реквизитам как физлица.
«Инициатором возврата выступает продавец. В приложении банка покупателя нет кнопки «вернуть платеж» — технически возврат инициирует получатель (продавец) через свой банк-эквайер. Банк покупателя просто исполняет перевод на тот же счет, с которого прошла оплата.»
Как оформить возврат:
1. Получить заявление покупателя. В нем стоит указать:
данные продавца (наименование, ИНН — из кассового чека);
данные покупателя (ФИО, телефон, привязанный к счету в СБП);
что и когда куплено (наименование, дата, сумма, номер чека);
способ оплаты (например, «безналичный расчет через СБП по QR-коду», название банка, идентификатор операции из чека);
причину возврата;
требование вернуть сумму тем же способом (на исходный счет);
дату, подпись. К заявлению полезно приложить скриншот или PDF-файл из истории операций в приложении банка — это подтвердит факт оплаты.
2. Инициировать возврат. В личном кабинете банка-эквайера найти операцию по оплате (по дате, сумме, номеру телефона покупателя или идентификатору из чека). Нажать кнопку «Возврат» или «Оформить возврат», указать сумму (частичную или полную) и подтвердить операцию (кодом из SMS, пушем или электронной подписью). Деньги вернутся покупателю почти мгновенно.
3. Пробить чек. Это обязательное требование 54-ФЗ. В момент возврата денег пробивают кассовый чек с признаком расчета «Возврат прихода». В чеке должны быть те же позиции, что и в исходном чеке, с теми же наименованиями, ценами, количеством и суммой. Передать чек покупателю (на бумаге или в электронном виде).
На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Ирина Лапшина.
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