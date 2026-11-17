Головных исполнителей и исполнителей гособоронзаказа обяжут зачислять возвраты излишне уплаченных обязательных платежей на отдельные счета в уполномоченном банке. Инициированный правительством законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Требование распространят на возвраты налогов и сборов, таможенных платежей, страховых взносов во внебюджетные фонды, а также авансовых платежей. Сейчас такие суммы могут поступать на обычные счета исполнителей и выходить из-под контроля расчетов по гособоронзаказу.

«Это означает, что средства остаются в контуре государственного оборонного заказа и расходуются только на те цели, на которые они были выделены», — пояснил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Если закон примут, он вступит в силу по истечении 30 дней после официального опубликования.