Позиции судов и позиции ведомств различаются, хотя закон позволяет возместить такие выплаты из федерального бюджета.

Работодатель оплачивает сотруднику время, проведенное на военных сборах, по среднему заработку согласно п. 2 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Оплачивать нужно все календарные дни. Вопрос в том, можно ли потребовать у военкомата возместить оплату не только рабочих, но и выходных дней.

Светлана Сатина «Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа обязал военкомат возместить работодателю выплаты сотруднику за участие военных сборов, включая выходные дни. Суд подчеркнул: военкомат не смог доказать документально, что в выходные сотрудник в сборах не участвовал»

Роструд согласен с тем, что компенсировать нужно все календарные дни, но Минтруд и Минобороны считают, что рабочих достаточно.