Авиабилеты подорожают на 500–1000 рублей из-за нового сбора на отечественные самолеты
Минпромторг разработал пакет поправок в законодательство, вводящий специальный авиапромышленный сбор с авиаперевозчиков и аэропортов.
Минпромторг разработал пакет поправок в законодательство, вводящий специальный авиапромышленный сбор с авиаперевозчиков и аэропортов. Собранные средства направят на субсидирование поставок и эксплуатации новых российских лайнеров, при этом сам платеж освободят от НДС и не будут применять к льготным тарифам.
Размеры будущего сбора ведомство уже определило: 500 рублей за одного пассажира при перелетах российскими авиалиниями и 1000 рублей — при пользовании услугами зарубежных перевозчиков.
В министерстве рассчитывают, что новый платеж сформирует устойчивую финансовую базу для развития отечественного авиастроения.
Чтобы запустить механизм, потребуется скорректировать сразу три кодекса: Воздушный, Бюджетный и Налоговый. Администрировать поступления поручат Минтрансу.
Схема взимания будет зависеть от принадлежности перевозчика:
Для российских авиакомпаний: сбор планируют брать напрямую с них при выполнении внутренних рейсов.
Для иностранных перевозчиков: платеж возложат на принимающие аэропорты, которые смогут компенсировать эти затраты через тарифы на аэропортовое обслуживание.