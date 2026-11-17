Минпромторг разработал пакет поправок в законодательство, вводящий специальный авиапромышленный сбор с авиаперевозчиков и аэропортов.

Минпромторг разработал пакет поправок в законодательство, вводящий специальный авиапромышленный сбор с авиаперевозчиков и аэропортов. Собранные средства направят на субсидирование поставок и эксплуатации новых российских лайнеров, при этом сам платеж освободят от НДС и не будут применять к льготным тарифам.

Размеры будущего сбора ведомство уже определило: 500 рублей за одного пассажира при перелетах российскими авиалиниями и 1000 рублей — при пользовании услугами зарубежных перевозчиков.

В министерстве рассчитывают, что новый платеж сформирует устойчивую финансовую базу для развития отечественного авиастроения.

Чтобы запустить механизм, потребуется скорректировать сразу три кодекса: Воздушный, Бюджетный и Налоговый. Администрировать поступления поручат Минтрансу.

Схема взимания будет зависеть от принадлежности перевозчика: