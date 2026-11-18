Курс доллара на 18 ноября 2026 года опустился до 82,45 рубля
Евро потерял сразу 38 копеек, а доллар и китайский юань изменились незначительно.
Банк России опубликовал официальные курсы иностранных валют на среду, 18 ноября 2026 года. После недавнего снижения российская валюта перешла к символическому укреплению по отношению к доллару, евро и юаню.
Наиболее заметную коррекцию показал евро, потерявший сразу 38 копеек, в то время как доллар и китайский юань изменились незначительно.
Актуальные котировки ЦБ РФ на 18 ноября 2026 года выглядят так:
Доллар США — 82,4529 руб. (снизился на 0,0614 руб. по сравнению с 82,5143 руб. на 17 ноября).
Евро — 90,8136 руб. (подешевел на 0,3812 руб. с прежних 91,1948 руб.).
Китайский юань — 12,3419 руб. (опустился на 0,0053 руб. против 12,3472 руб. днем ранее).
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 18 ноября 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
82,4529 рубля
Евро
90,8136 рубля
Юань
12,3419 рубля
Официальные котировки доллара и евро формируются на основе отчетности банков по реальным внебиржевым сделкам. Чтобы исключить влияние разовых нерыночных операций, в расчет принимаются только данные, в которых задействованы минимум три разные кредитные организации.
Если же прямых торгов по американской или европейской валюте в течение дня не проводилось, значение вычисляется через кросс-курсы с другими валютами — в частности, через юань.