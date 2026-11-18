Евро потерял сразу 38 копеек, а доллар и китайский юань изменились незначительно.

Банк России опубликовал официальные курсы иностранных валют на среду, 18 ноября 2026 года. После недавнего снижения российская валюта перешла к символическому укреплению по отношению к доллару, евро и юаню.

Наиболее заметную коррекцию показал евро, потерявший сразу 38 копеек, в то время как доллар и китайский юань изменились незначительно.

Актуальные котировки ЦБ РФ на 18 ноября 2026 года выглядят так:

Доллар США — 82,4529 руб. (снизился на 0,0614 руб. по сравнению с 82,5143 руб. на 17 ноября).

Евро — 90,8136 руб. (подешевел на 0,3812 руб. с прежних 91,1948 руб.).

Китайский юань — 12,3419 руб. (опустился на 0,0053 руб. против 12,3472 руб. днем ранее).

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 18 ноября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 82,4529 рубля Евро 90,8136 рубля Юань 12,3419 рубля

Официальные котировки доллара и евро формируются на основе отчетности банков по реальным внебиржевым сделкам. Чтобы исключить влияние разовых нерыночных операций, в расчет принимаются только данные, в которых задействованы минимум три разные кредитные организации.

Если же прямых торгов по американской или европейской валюте в течение дня не проводилось, значение вычисляется через кросс-курсы с другими валютами — в частности, через юань.