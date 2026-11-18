Банковские вклады остаются привлекательным способом сохранить сбережения. Их средняя максимальная ставка почти вдвое превышает годовую инфляцию.

Доходность банковских вкладов сейчас заметно выше инфляции, поэтому они подходят для сохранения средств, заявил бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов.

«Был и пока остается вклад в надежном банке, поскольку ставка там выше уровня инфляции», — сказал Михаил Задорнов.

Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках по итогам первой декады ноября составила 13,31% годовых, следует из данных ЦБ. Инфляция в России на 9 ноября достигла 6,98% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.

Недвижимость также часто рассматривают как способ сохранить стоимость накоплений. Однако новое жилье сейчас не относится к наиболее привлекательным инвестиционным инструментам, считает Задорнов.