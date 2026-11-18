Реформа найма иностранных работников создает серьезные риски для строительства и сферы ЖКХ, где мигранты составляют до 14% всех занятых.

Доходы регионов от легализации иностранных работников могут сократиться с 172 млрд до 22 млрд рублей в год, предупредила заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских на форуме БИОТ.

В 2025 году субъекты РФ получили 172 млрд рублей фиксированных платежей за патенты, из них 82 млрд рублей пришлось на Москву и Московскую область. Об этом пишет «Коммерсант».

МВД оценивает будущие поступления от оргнабора в 13,6 млрд рублей за весь период эксперимента или до 22 млрд рублей ежегодно. В эту сумму входят госпошлины за изменение цели визита и плата за включение в реестры работодателей.

«Механизм квотирования очень громоздкий. Он не позволяет оперативно учесть меняющиеся потребности рынка труда», — отметила Чудиновских.

По ее словам, прежняя система квот создавала условия для перепродажи разрешений, коррупции и злоупотреблений.

Переход на оргнабор затронет сотни тысяч мигрантов и десятки тысяч компаний. Наибольшие риски эксперт видит в строительстве и ЖКХ, где доля иностранных работников достигает 14% от общей численности занятых.