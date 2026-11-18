Внешним сервисам передают в том числе персональные данные, договоры и документы с коммерческой тайной. Четкие правила использования таких инструментов есть только у 21% респондентов.

Сторонними онлайн-инструментами для работы с PDF пользуются 87% опрошенных сотрудников, следует из исследования Content AI. Речь идет о браузерных редакторах, облачных хранилищах и бесплатных конвертерах, которые часто находятся за пределами ИТ-систем компании. Каждый десятый применяет внешние ИИ-сервисы для анализа документов.

Через сторонние ресурсы 18% респондентов передают файлы с персональными данными клиентов и коллег, 13% — договоры с контрагентами, почти 10% — документы с коммерческой тайной. Только 29% работают в таких сервисах исключительно с открытыми материалами.

«Пользователи жертвуют конфиденциальностью в угоду эффективной обработке данных», — заявил заведующий кафедрой общего и проектного менеджмента Финансового университета при правительстве РФ Андрей Ксенофонтов.

Копии файлов могут храниться на серверах сторонних компаний, в том числе за рубежом, а загруженные в ИИ-сервисы сведения — использоваться для обучения моделей, пояснила доцент Финансового университета Ирина Разинкина.

У четверти опрошенных в корпоративных программах нет необходимых функций для работы с PDF. При этом 35% не знают, контролирует ли работодатель использование сторонних ресурсов. В опросе участвовали 1 227 сотрудников компаний численностью от 150 до 800 человек из сфер производства, финансов, девелопмента, ретейла, IT и телекома.