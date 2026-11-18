Дети смогут выбирать товары на Wildberries и складывать их в свою корзину. Оформлять и оплачивать заказы будут родители. Детский режим появится в приложении на iOS и Android постепенно.

Wildberries начал подключать детский режим в мобильном приложении. Ребенок сможет просматривать товары на отдельной витрине и добавлять их в свою корзину. Она автоматически появится в основном режиме, где родитель сможет выбрать, что заказать и оплатить. Об этом сообщили в пресс-службе RWB (Wildberries).

Чтобы включить детский режим, родителю нужно изменить настройку в приложении и установить пароль. Без него ребенок не сможет вернуться в основной режим и посмотреть историю поиска, заказы или корзину взрослого.

На детской витрине убрали товары категории 18+ и другой контент для взрослых. Дети смогут смотреть характеристики и рейтинги товаров, а отзывы будут скрыты. Стандартные push-уведомления в этом режиме отключены.

На старте детям будут доступны 18 категорий товаров. Среди них — игрушки, одежда, книги, электроника, музыкальные инструменты и товары для спорта, учебы и творчества.