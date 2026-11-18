В акте сверки маркетплейс должен продавцу 1,2 млн рублей, а в 1С отражено 800 тыс. рублей. Чтобы найти разницу в 400 тыс. рублей, бухгалтеру стоит сверить начальное сальдо, документы за период и выплаты по банковской выписке.

Начните с акта сверки за нужный период. На Wildberries его можно запросить через чат поддержки, на Ozon — в разделе «Акты сверки». С 1 октября 2026 года действует закон № 289-ФЗ, по которому оператор площадки должен предоставить акт в течение семи рабочих дней с даты направления запроса. Документы должны обновлять не реже одного раза в месяц.

Сначала сравните начальное сальдо в акте с остатком по счету 76 в 1С по договору с площадкой. Затем сопоставьте документы за период. Продажи проверьте по отчетам маркетплейса, стоимость услуг площадки — по УПД, а строки «Оплата» — по банковской выписке. В конце сравните остатки на последнюю дату периода.

Например, если в акте площадка должна продавцу 1,2 млн рублей, а в 1С отражено 800 тыс. рублей, проверьте, какие операции составляют разницу в 400 тыс. рублей. По каждому расхождению зафиксируйте документ и дату. Особенно внимательно проверьте операции на стыке кварталов — один и тот же документ мог попасть у площадки и у продавца в разные периоды.

Если ошибка в вашем учете, исправьте ее в 1С. Если ошиблась площадка, отклоните акт и сохраните обращение в поддержку. Расхождения можно зафиксировать в акте сверки в 1С, указав данные обеих сторон.

👩‍💻 Больше о том, как сверить расчеты с маркетплейсом и какие ошибки в отчетах стоит найти до закрытия года, расскажет консультант по оптимизации налогов и финансов, главный бухгалтер с 19-летней практикой Ольга Кошкина.

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