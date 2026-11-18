Из нового ГОСТа русской кухни исключили бутерброды, хотя предыдущая версия стандарта содержала несколько их разновидностей.

Сервис «Самокат» запустил доставку продуктов прямо в учебные аудитории московских вузов, включая МГУ, Московский Политех, РГСУ, МИП и «Синергию», где заказы выдают через промоутеров или в брендированных университетских зонах.

На фоне сокращения числа корпоративов спрос на новогодние «елки» для взрослых в 2026 году вырос на 50%, а география таких вечеринок активно расширилась из столичных городов в регионы, включая Екатеринбург, Омск и Нижний Новгород.

Импорт косметики из Евросоюза в Россию в сентябре сократился до 24 млн евро, что стало минимальным показателем с мая 2020 года.

Сибирские регионы резко увеличили поставки шоколада в Китай, а Новосибирская область по итогам девяти месяцев 2026 года стала лидером среди российских экспортеров этой продукции на китайский рынок.

За десять месяцев 2026 года число покупок в легальной табачной рознице России упало на 17% в годовом выражении — причем в октябре темпы спада ускорились до 19%, поскольку экономящие потребители все активнее переключаются на нелегальную продукцию.

Новый ГОСТ русской кухни разрешил добавлять в винегрет не только овощи, но и мясо, рыбу, моченые яблоки, а также маринованные ягоды и фрукты.

В новом ГОСТе русской кухни закрепили кисло-сладкий вкус борща и разрешили добавлять в суп свекольный или ржаной квас для достижения необходимой кислотности.

Google открыла предзаказ на умные очки с ИИ-помощником Gemini, разработанные совместно с Samsung, Gentle Monster и Warby Parker, по цене от 395 долларов.

Из-за выявленного случая кори РГГУ вслед за МГУ ввел карантинные меры: студентов Института информационных наук и технологий безопасности перевели на дистанционное обучение до 28 ноября 2026.

В Башкирии до конца учебного года планируют принять закон о бесплатной психологической помощи школьникам и учителям, который предусматривает создание единой службы поддержки для профилактики буллинга.

Логистический оператор СДЭК назвал самые необычные посылки россиян в октябре 2026 года, в число которых вошли гусь-светильник, будильник-гантель, карманный микроскоп, подушка в виде батона и шар-предсказатель.

По данным ИБ-компании F6, в преддверии релиза GTA VI мошенники за пять дней похитили у россиян 914 тысяч рублей через поддельный магазин цифровых товаров для пополнения PlayStation Store, сыграв на ажиотаже вокруг выхода игры.

Москвич выиграл почти 29,5 млн рублей в лотерею вскоре после того, как прочитал роман Достоевского «Игрок».

В работе ряда сервисов Apple, включая iCloud Mail, Apple Pay и службу поддержки, произошел масштабный сбой, на который активнее всего жаловались пользователи из США.

Ространснадзор начал использовать подводные беспилотники для выявления нарушений на водном транспорте и представил этот комплекс на форуме «Транспорт России».