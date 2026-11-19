Новые правила планируют применять начиная с бухгалтерской отчетности за 2026 год. Поправки затронут бюджетные и автономные учреждения.

Порядок заполнения сведений о вложениях в недвижимость и объектах незавершенного строительства скорректируют, следует из проекта приказа Минфина. Документ опубликован на Едином портале проектов НПА и вносит изменения в правила, утвержденные приказом Минфина от 25.03.2011 № 33н.

Поправки касаются формы 0503790. Если у объекта незавершенного строительства в рамках инвестиционного проекта есть несколько кадастровых номеров, а разделить объекты по сметной стоимости невозможно, в графе 4 нужно будет указать номер наиболее значимого объекта недвижимости.

Если кадастровый номер отсутствует, в графе 4 потребуется указать значение «88:88:888888:8888888888». Изменения предполагается применять начиная с отчетности за 2026 год.