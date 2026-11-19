Вернуть излишне уплаченную госпошлину сможет только плательщик, указанный в платежном документе. Налоговая рассмотрит заявление в течение месяца.

Для возврата госпошлины нужно подать заявление по рекомендованной форме КНД 1122030. Обратиться можно в инспекцию по месту нахождения суда, который рассматривал дело, или по месту учета плательщика.

К заявлению необходимо приложить оригинал судебного акта или справки суда, копию квитанции либо платежного поручения. Если документы подает представитель, потребуются подтверждение его полномочий. Имя плательщика в платежном документе должно совпадать с именем заявителя. Об этом сказано на сайте ФНС.

В заявлении указывают код налогового органа, сведения о плательщике, сумму возврата и банковские реквизиты. Также потребуются ОКТМО, КБК, дата и номер платежного документа, а также код получателя: 1 — юрлицо, 2 — физлицо, 3 — бюджетная организация.

Подать заявление можно в течение трех лет со дня вступления в силу судебного акта, на основании которого возвращают госпошлину. После принятия решения налоговая перечислит деньги на счет, указанный заявителем.