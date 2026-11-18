Повышенный лимит будет действовать для рублевых вкладов сроком более трех лет и безотзывных сберегательных сертификатов. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Лимит страхового возмещения по отдельным видам вкладов вырастет с 1,4 млн до 2 млн рублей — Госдума приняла правительственный закон сразу во втором и третьем чтениях. Страховка покроет 100% суммы вкладов в одном банке, но не более 2 млн рублей в совокупности.

Новый лимит распространят на долгосрочные рублевые вклады физлиц, в том числе предпринимателей, адвокатов, нотариусов и других лиц, открывших счета для профессиональной деятельности. Срок вклада должен превышать три года. При досрочном возврате проценты выплатят по ставке не выше ставки по вкладам до востребования.

До 2 млн рублей также застрахуют рублевые вклады, удостоверенные безотзывными сберегательными сертификатами со сроком от одного года до трех лет включительно. Возмещение по ним будут рассчитывать и выплачивать отдельно от страховки по другим вкладам.

Кроме того, закон повышает лимит страхового возмещения по счетам эскроу с 10 млн до 30 млн рублей. Эта мера защитит средства, размещенные при покупке квартиры или строительстве дома.