Госдума приняла законопроект в первом чтении. Льгота будет действовать с 2027 по 2031 год при соблюдении требований к выручке, доходам и численности сотрудников.

Налог на прибыль для российских производителей анимации предложили установить на уровне 3%, следует из законопроекта, принятого Госдумой в первом чтении 18 ноября 2026 года. В федеральный бюджет будет поступать 3%, ставка для региональных бюджетов составит 0%.

Льготу смогут применять организации, которые непрерывно состоят в реестре производителей анимационной аудиовизуальной продукции не менее пяти лет. Поправки планируют внести в статьи 284 и 427 НК РФ.

«Это связано с тем, чтобы не создавались фирмы-однодневки или далекие от мультипликации компании не перестраивались на завуалированную деятельность ради льготы», — пояснил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Алексей Говырин.

Для пониженной ставки доля профильных доходов должна составлять не менее 90% общей выручки. Средняя численность работников не должна снижаться по сравнению с предыдущим периодом и должна быть не менее семи человек. Годовая выручка от реализации анимационной продукции должна вырасти минимум на 5% к предыдущему налоговому периоду. Нарушение любого условия лишит компанию права на льготу.