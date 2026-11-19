Аэропорт обсуждает использование мессенджера для посадки с Минтрансом и представителями MAX. В перспективе сервис также могут применять при пограничном контроле на международных рейсах.

Посадку пассажиров на самолеты через мессенджер MAX планируют внедрить в Шереметьево, сообщил заместитель генерального директора аэропорта по информационным технологиям Дмитрий Ильин на Транспортной неделе. Конкретные сроки запуска сервиса пока не названы.

«С точки зрения долгосрочных перспектив, конечно, в далеких планах это и пограничный контроль, то есть международные перевозки, и применение мессенджера "Макс". На эту тему у нас отдельная сейчас идет проработка вместе с Минтрансом и с самим "Максом"», — сказал Дмитрий Ильин.

Ранее вице-премьер Андрей Никитин сообщал о планах использовать Max для посадки пассажиров на самолеты и поезда.

С июня в Шереметьево и Пулково проходит эксперимент по посадке на самолет по биометрии. С сентября через Max также можно подтверждать льготы на проезд.