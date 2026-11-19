Банки смогут выявлять финансовые пирамиды, незаконную выдачу потребительских займов и нелегальное привлечение инвестиций физлиц. Среди признаков — транзитные переводы, снятие крупных сумм и массовые поступления от граждан.

Около 50 признаков нелегальных финансовых операций определил Банк России в документах для кредитных организаций. Они касаются создания финансовых пирамид, незаконной выдачи займов и привлечения денег физлиц.

К признакам финансовой пирамиды регулятор отнес выплату дохода инвесторам за счет средств новых участников и отсутствие операций, связанных с заявленной инвестиционной деятельностью.

«Специальные признаки, характерные для деятельности финансовой пирамиды: выплата дохода инвесторам за счет денежных средств вновь привлеченных инвесторов», — говорится в документе.

Банкам также рекомендовано учитывать переводы крупных сумм руководителям, учредителям и аффилированным лицам, снятие поступивших от инвесторов денег и транзитные операции через множество контрагентов. Отдельный признак — значительные выплаты блогерам, администраторам каналов и чатов, реферальным партнерам и другим посредникам за привлечение новых инвесторов при отсутствии сопоставимой реальной деятельности.

На незаконное привлечение инвестиций могут указывать массовые поступления от физлиц на основании публичной оферты или типовых договоров. Признаками нелегальной выдачи займов станут регулярные переводы от физлиц, повторяющиеся платежи на одинаковые суммы и операции с наличными, которые не соответствуют заявленной деятельности и не подтверждены документами.