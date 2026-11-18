К этому сроку организации и ИП на ОСНО должны успеть отправить уведомление об использовании, продлении либо отказе от права на освобождение от НДС по ст. 145 НК РФ. Для отказа нужно доказать, что последние 12 месяцев освобождение применялось правомерно.

Срок подачи уведомления до 20 ноября 2026 года установлен п. 3 и п. 4 ст. 145 НК.

Кто подает Какие документы нужны Организации и ИП, которые хотят применять освобождение от НДС с 1 ноября 2026 года Уведомление о начале применения освобождения по форме КНД 1150104 и документы о выручке за август — октябрь 2026 года Организации и ИП, у которых 31 октября 2026 года закончился очередной 12-месячный период освобождения Уведомление о продлении освобождения или отказе от него и выписки, подтверждающие выручку за ноябрь 2025 года — октябрь 2026 года

Для первоначального освобождения выручка от облагаемых НДС операций за три последовательных календарных месяца не должна превышать 2 млн рублей без учета НДС. При продлении или отказе от освобождения нужно подтвердить, что лимит соблюдался за каждые три последовательных месяца в течение предыдущих 12 месяцев (п. 4 ст. 145 НК).

Подробнее об этом, а также о том, кто вправе применять освобождение от НДС на ОСНО, как рассчитать лимит выручки, заполнить уведомление и восстановить ранее принятый к вычету налог, читайте в разборе «Как получить освобождение от НДС на ОСНО по ст. 145 НК».