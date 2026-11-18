Ответственность не затронет произведения, распространение которых началось до 1 марта 2026 года, и фильмы с действующим прокатным удостоверением.

Госдума приняла законопроект в первом чтении. Ответственность не затронет произведения, распространение которых началось до 1 марта 2026 года, и фильмы с действующим прокатным удостоверением.

Штрафы за распространение произведений, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующих их отрицание, могут составить до 10 тыс. рублей для физлиц, до 100 тыс. для должностных лиц и до 700 тыс. для компаний. При повторном нарушении максимальные суммы вырастут до 150 тыс., 400 тыс. и 3 млн рублей соответственно.

Ответственность также введут за неисполнение или несвоевременное исполнение требований Роскомнадзора прекратить распространение такого контента. Аналогичные меры предусмотрены для владельцев соцсетей. Срок давности привлечения к ответственности составит один год.

Дела о распространении запрещенных произведений будет рассматривать Минкультуры, а о неисполнении требований удалить материалы — Роскомнадзор. Владелец сервиса избежит штрафа, если прекратит показ в течение суток после решения Минкультуры об отзыве прокатного удостоверения.

Законопроект внесли в Госдуму в декабре 2025 года. 28 апреля Минкультуры выдало заключение по сериалу «Метод-3», усмотрев в нем дискредитацию традиционных ценностей. Проект сняли с платформ «Кинопоиск» и «Иви». Создатели сериала запросили разъяснения, поскольку поступившие платформам документы не содержали конкретных указаний на нарушенные нормы или ценности.