Для получения пособия нужно добровольно платить страховые взносы не менее полугода. Размер выплаты зависит от стажа и выбранной страховой суммы.

Пособия по временной нетрудоспособности получили 1045 самозанятых, сообщили в Минтруде 18 ноября 2026 года. Данные приведены по состоянию на 1 ноября.

«Все они уже получили выплаты в соответствии со стажем и выбранным объемом страховой компенсации», — уточнили в министерстве.

Эксперимент по добровольному социальному страхованию самозанятых действует с 1 января 2026 года и продлится до конца 2028 года. К нему присоединились 11,7 тыс. человек, более 4 тыс. уже получили право на пособие.

С 1 января 2027 года суммы больничных для самозанятых составят 37 тыс. и 53 тыс. рублей в зависимости от выбранного варианта страхования. В 2026 году предусмотрены выплаты в размере 35 тыс. и 50 тыс. рублей.