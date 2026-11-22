Минпромторг готовит эксперимент по маркировке детской мебели и школьного оборудования. После его завершения маркировка может стать обязательной.

Эксперимент по маркировке детской мебели и школьного оборудования планируют провести в 2027 году, сообщил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский. Проект постановления готовят к межведомственному согласованию.

«Мы сейчас прорабатываем вопрос о начале эксперимента по маркировке детской мебели и школьного оборудования и планируем начинать его, как только пройдем все регламентные процедуры», — сказал Владислав Заславский.

Инициативу о маркировке учебного оборудования и детской мебели предложила Ассоциация индустрии детских товаров. С 2020 года маркировка уже распространяется на ряд детских товаров, включая продукцию легпрома, косметику, бытовую химию, велосипеды и игрушки.

Минпромторг также разрабатывает аналог «разрешительной кассы» для госзакупок. Система позволит заказчикам выявлять товары, которые не соответствуют обязательным требованиям, а в дальнейшем — автоматически блокировать такие поставки.