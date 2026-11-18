На «Клерке» обновили оглавление статей: теперь видно прогресс чтения
Пользователям «Клерка» стало удобнее читать длинные материалы: оглавление получило новый дизайн, показывает текущий раздел и позволяет быстрее перемещаться по статье.
«Клерк» обновил оглавление статей, сделав навигацию по материалам более удобной для читателей.
Теперь блок с содержанием располагается сразу под шапкой публикации. Разделы в нем пронумерованы и отображаются в две колонки. Если статья содержит более четырех разделов, список автоматически сворачивается, но его можно раскрыть одним нажатием.
Протестировать функционал можно на примере этой статьи.
Во время чтения оглавление закрепляется в верхней части страницы и показывает прогресс просмотра статьи, а также название раздела, который читатель изучает в данный момент.
Для быстрого перехода между разделами достаточно нажать на стрелку в блоке оглавления. На мобильных устройствах меню содержания, как и раньше, открывается снизу экрана.